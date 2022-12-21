Россия перебрасывает к границе с Украиной технику, которую раньше завезли в Беларусь вместе с мобиками ВС РФ.

Сегодня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава ВС России с беларуских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной. Беларуские паблики также публикуют фото беларуско-украинской границы, переполненой российской военной техникой.

Также, от командования объединенных сил Украины поступила информация, что российские войска уже готовы к новому вторжению со стороны Беларуси. Напомним, что западная разведка считает такой поворот событий маловероятным.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7673

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