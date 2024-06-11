россия попыталась первый раз вывезти нефть попавшим под санкции танкером

россия стала пытаться наладить поставки нефти танкерами, попавшими под ограничительные меры США. После полугодового простоя принадлежащий «Совкомфлоту» танкер «Приморье» (SCF Primorye), который был внесен в санкционный список в октябре 2023 г. за поставки нефти в нарушение требования о ценовом потолке, в конце апреля пришел в Новороссийск. Загрузив там нефть (танкер вмещает 1 млн баррелей), SCF Primorye отправился к Сингапуру, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

В 100 с лишним километрах к востоку от острова SCF Primorye выключил автоматическую идентификационную систему (АИС) и пропал с радаров. Однако на спутниковых снимках видно, что 3 июня танкер пристыковался к другому судну, Ocean Hermana, и перегрузил на него нефть. Специализированный сервис TankerTrackers.com, который анализирует спутниковые снимки для выявления нарушающих санкции танкеров, подтвердил Bloomberg, что SCF Primorye и Ocean Hermana стояли вместе.

По осадке судов видно, что SCF Primorye теперь пустой, а Ocean Hermana — полный.

Танкер «Совкомфлота» был построен в 2009 г. Возраст же Ocean Hermana составляет 20 лет, в последнее время он курсировал в основном в районе Сингапура, Малаккского пролива и заходил в китайские порты. Его страховщик неизвестен, отмечает Bloomberg. Согласно базе данных Equasis, оператором судна является индийская Sygnius Ship Management, но там агентству заявили, что лишь подбирают экипаж для танкера. Ситуация с Ocean Hermana хорошо укладывается в историю с теневым флотом, который россия сформировала для вывоза своей нефти в обход санкций и введенных Западом финансовых ограничений: старый танкер с непонятным владельцем и страховщиком.

С октября США ввели санкции против почти 40 танкеров, перевозивших российскую нефть, включая 21 судно «Совкомфлота». До истории с SCF Primorye ни один из них после попадания в список не занимался транспортировкой. Например, восемь танкеров «Совкомфлота» уже более пяти месяцев стоят у портов Владивостока и Находки, еще семь в период с декабря по начало мая вернулись в Черное море и выключили АИС, три встали на прикол в Балтийском.

Но, возможно, теперь россия пытается начать снова их использовать, тайно перегружая нефть в море. Во-первых, ситуация может проясниться, когда станут ясны дальнейшие действия Ocean Hermana, отмечает Bloomberg: судя по месту перегрузки, танкер может доставить нефть в Китай. Во-вторых, другое подсанкционное судно, «Братск», сейчас следует по пути SCF Primorye: загрузившись в Новороссийске 23 мая, «Братск» также идет к Сингапуру, а сейчас находится в Индийском океане. В Черном море остается еще несколько находящихся под санкциями танкеров.

Джерело: nigroll.com

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