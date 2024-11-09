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россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине, тенденция сохранится

россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине, тенденция сохранится

В ближайшее время эту проблему решить трудно, констатирует разведка Великобритании.

Как говорится в очередном отчете Минобороны страны, 2000 дронов-камикадзе были запущены рф против Украины в октябре 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и сильно увеличивается третий месяц подряд.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре, станут нормой", - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45278

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