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россияне хвастаются кустарной переносной РСЗО "Козерог BRT", применяющей реактивные снаряды 122-мм

В целом, ничего удивительного в адаптации 122-мм к переносному типу РСЗО нет. Вспомнить хотя бы классический 9П135 "Партизан". Но в случае с "Козерог BRT" есть нюанс.

Изготовляются они из направляющих, оставшихся после уничтоженных БМ-21 "Град", а в качестве БК используют штатно неотработавшие 122-мм реактивные снаряды.

БИНГО!

РСЗО из направляющих, оставшихся после уничтоженных "Градов", стреляющие снарядами, которые штатно не отработали пуск - что может пойти не так?

Отдельно отмечу, что факт появления такой кустарщины, лишь подтверждает острую нехватку в РОВ компоненты РСЗО, причём настолько острую, что для новых изделий используют, по сути, чермет, а в качестве БК - бракованные снаряды.

россияне хвастаются кустарной переносной РСЗО Козерог BRT, применяющей реактивные снаряды 122-мм

россияне хвастаются кустарной переносной РСЗО Козерог BRT, применяющей реактивные снаряды 122-мм

россияне хвастаются кустарной переносной РСЗО Козерог BRT, применяющей реактивные снаряды 122-мм

россияне хвастаются кустарной переносной РСЗО Козерог BRT, применяющей реактивные снаряды 122-мм

https://t.me/zloyodessit/21375

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