российская пропаганда пробивает очередное дно

Жители оккупированных территорий постоянно сообщают о публикациях российско-деэнеровских сми информации о якобы зверствах и насилии ВСУ по отношению к жителям своих же городов, а теперь появились публикации о якобы «расстреле ВСУ группы беженцев, эвакуируемых из Торецка». Сразу же возникает вопрос: как ВСУ могли стрелять по жителям, которых сами же эвакуируют? Но оказывается, что это россия эвакуировала жителей Торецка!? В частности, вчера в Горловке появилась подобная публикация со ссылкой на заявление так называемого «советника главы днр» Игоря Кимаковского.

При этом, в сообщении не указывается, кто эвакуировал, сколько людей, из какого места конкретно, когда, каким видом транспорта, по каким дорогам и т.п. И это все делается намеренно, так как этого всего не было. Но на оккупированных территориях никто даже не задается вопросом, как россияне прислали в Торецк автобусы для эвакуации людей в Горловку? Через линию боевого столкновения?(ЛБС)

Сами понимаете, что с учетом активных боев под Торецком, никакой эвакуации в Горловку !!! не могло быть даже чисто теоретически. Но кремлевская пропаганда продолжает врать, что это якобы «вторая группа, которая пыталась эвакуироваться из Торецка».

Жители Горловки рассказали, что же на самом деле произошло. По их словам, несколько жителей Торецка (3-4 чел) в ночное время каким-то образом оказались в непосредственной близости от ЛБС по направлению к Горловке. россияне приняли их за украинскую ДРГ и не раздумывая уничтожили всех минометным огнем. Шансов у людей пройти ЛБС и без этого не было: ведь российские войска заминировали все подходы к своим позициям.

Разобравшись, что это были мирные жители, россияне решили свое преступление традиционно "повесить" на ВСУ, которые якобы расстреляли беженцев. Так родился фейк об эвакуации жителей Торецка в Горловку и бесчеловечных нацистах, не дающих им это сделать. Но для публики, зазомбированной российской пропагандой, и этого достаточно.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1809

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