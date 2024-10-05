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российская пропаганда продвигает новый фейк об Украине

российская пропаганда продвигает новый фейк об Украине

россияне активно продвигают новую лживую информацию об Украине. Основным враждебным нарративом является то, что украинские инструкторы якобы учат в Сирии международных террористов вместе с США.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что эта ложь уже выведена на уровень заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Доказательств как всегда никаких, кроме слов, потому что это фейк. Впрочем, по линии СВР рф и МИД рф это будет распространяться. Главный фокус нарратива направлен на Ближний Восток, страны Глобального Юга, а также в американское инфополе. Это такая попытка россиян создать информационный фон, что Украина, мол, "государство террорист", - рассказал Коваленко.

P.S.

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Ворон ворону глаз не выклюет

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