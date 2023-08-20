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российская станция «Луна-25» похоже ойвсё...

российская станция «Луна-25» похоже ойвсё...

Ситуация:

Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», сообщил «Роскосмос».

Новояз придумал "нештатную ситуацию", в результате которой "не был произведен маневр с заданными параметрами".

Говоря по-человечески, "устройство во что-то е*нулось", его дальнейшая судьба пока неизвестна, но с какой помпой запускали "аналогов-нет-ную" штуковину.

Но как это преподносят:

В лунной программе, как в олимпийском движении, главное — не победа, а участие. Самой попыткой прилуниться на труднодоступном полюсе спутника Земли Россия уже застолбила за собой место среди призеров космического первенства. Конечно, важно еще и подобрать правильные и корректные формулировки для описания сложившейся ситуации, чтобы в случае схода «Луны-25» с дистанции зрителям было чем утешаться и на что надеяться.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8086

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