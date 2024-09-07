российские ДРГ изменили свою тактику действий на Сумщине

российская армия снизила активность диверсионных групп на приграничных территориях Украины. Пока вражеские ДРГ реже вступают в бой с украинскими защитниками.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники фиксируют уменьшение активности диверсионных групп россиян, в том числе в Сумской области. Однако враг не отказался полностью от диверсионной деятельности на приграничных территориях.

В то же время, Демченко подчеркнул, что россияне изменили тактику поведения ДРГ. Сейчас враг пытается не вступать в бой, а просто минует местность.

«Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытавшиеся вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется именно в минировании местности», – рассказал представитель ГПСУ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/41920

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