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российские ДРГ изменили свою тактику действий на Сумщине

российские ДРГ изменили свою тактику действий на Сумщине

российская армия снизила активность диверсионных групп на приграничных территориях Украины. Пока вражеские ДРГ реже вступают в бой с украинскими защитниками.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники фиксируют уменьшение активности диверсионных групп россиян, в том числе в Сумской области. Однако враг не отказался полностью от диверсионной деятельности на приграничных территориях.

В то же время, Демченко подчеркнул, что россияне изменили тактику поведения ДРГ. Сейчас враг пытается не вступать в бой, а просто минует местность.

«Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытавшиеся вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется именно в минировании местности», – рассказал представитель ГПСУ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/41920

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