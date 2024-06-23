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российские оккупанты открыто заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь Главного управления МВД Украины!

российские оккупанты открыто заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь Главного управления МВД Украины!

То есть, это прямое нарушение Женевской конвенции, декламирующей, что: "Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений".

Это касается Первой Женевской конвенции: "Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях" и Второй Женевская конвенции: "Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава морских вооруженных сил" принятой в 1949 году.

В частности, согласно Разделу II; Статье 16:

"Раненые и больные, а также инвалиды и беременные женщины будут пользоваться особым покровительством и защитой".

Украина никогда не наносила ударов по больницам и госпиталям, где находились раненные российские оккупанты. При этом, российские оккупанты регулярно наносят такие удары по ЛБС, а так же целенаправленно охотятся за эвакуационными группами.

Теперь же удар был нанесён по условно тыловому городу...

Кажется россияне очень хотят, чтобы мы стали воевать не по правилам.

ООН, на вашем фундаментальном документе топчутся и испражняются как хотят, а что же вы? Будете и дальше заглатывать? Хотя, какие тут могут быть вопросы, вы же ООН, это в вашем стиле уже лет как 30.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22006

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