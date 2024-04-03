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российские оккупанты продолжают экспериментировать с РЭБ

российские оккупанты продолжают экспериментировать с РЭБ

российские оккупанты продолжают экспериментировать с РЭБ

В последние дни, на видео с уничтожением российской техники всё чаще стали появляться очень странные РЭБ, то ли кустарной сборки, то ли заводской, нового типа.

На самом деле это не новый комплекс, а попытка решить проблему ударов FPV-дронами, подручными средствами в полу-кустарных условиях. А именно, разместить 8 излучателей под углом 60° и охватить тем самым сразу 360°.

Проблема такого применения – одно-диапазонный охват. Поэтому и не удивительно, что впервые, когда я увидел видео с этой странной “ромашкой”, её усиливал ещё и РЭБ РП-377УВМ1Л “Лесочек”…

В общем, думаю, в ближайшее время для российской техники станет базой комплект: "козырёк", проитвокумулятивная решётка, одно-диапазонная “ромашка”, “Лесочек” и тактическое бревно. Не, ну а как же без тактического бревна?

Кстати, вся техника с “ромашками” добивалась/убивалась дронами.

Fatum!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21405

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