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российские пропагандисты никак не могут угомониться после визита Дмитрия Кулебы в Китай

российские пропагандисты никак не могут угомониться после визита Дмитрия Кулебы в Китай

По сети продолжает нестись вырванная из контекста фраза: “ Украина готова к переговорам с россией”… Что самое печальное, в течение последних суток вопрос с таким же контекстом мне задают и наши украинские журналисты. Хотя, кто-кто, а они прекрасно должны знать, как было сказано Дмитирем Кулебой.

Цитата: “Украина готова к переговорам с россией, но они должны быть рациональными и ориентированными на достижение мира”. Важное дополнение к цитате: “…готовности российской стороны вести добросовестные переговоры пока не наблюдается”.

Что примечательно, китайская сторона всегда выступала за территориальную целостность Украины и никогда не высказывалась в поддержку признания оккупированных территорий российскими.

Но, важно другое. Важно то, что россия всячески пытается форсировать тему мирных переговоров на своих условиях и для поддержания и распространения этого нарратива она не гнушается, как и всегда, примитивными манипуляциями. В данном случае её манипуляция крутится вокруг фейка о том, что Украина готова к переговорам с россией.

Но, не позволяйте себя вводить в заблуждение. Переговоры с россией будут вестись исключительно на условиях Украины с неизменной позицией о восстановлении целостности страны в границах 1991 года. Поэтому россии только и остаётся одно – выдергивать из контекста слова Владимира Зеленского или Дмитрия Кулебы и строить на этом свои хрустальные замки, но какого-либо влияния на сам процесс, эти колебания ветра не окажут.

Будьте бдительны. Сохраняйте высокий уровень критического мышления.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39624

Новости портала «Весь Харьков»

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