Российские самолеты совершили «небезопасный» облет кораблей НАТО в Балтике

Два российских истребителя приблизились к кораблям альянса на небезопасное расстояние от 73 до 91 метра

Альянс НАТО заявил в пятницу о том, что два российских истребителя совершили «небезопасный и непрофессиональный облет» кораблей альянса во время обычных операций в Балтийском море.

Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром самолеты пролетели над кораблями «на высоте 300 футов (91 метр) и на расстоянии 80 ярдов (73 метра)» после того, как российские пилоты не ответили на сообщения натовских военных.

«НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов, — говорится в заявлении. — Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев».

В заявлении говорится, что силы НАТО «действовали ответственно» в соответствии с существующими правилами.

«НАТО будет надлежащим образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наши самолеты, корабли или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и Россией из-за вторжения Москвы в Украину.

Опасения в отношении столкновения между двумя сторонами усилились на этой неделе после того, как в результате падения ракеты были убиты двое граждан Польши в приграничном с Украиной районе.

Альянс снизил напряженность, заявив, что на польской территории, скорее всего, упала ракета украинских сил ПВО.

НАТО удвоило свое присутствие в Балтийском и Северном морях после сентябрьских взрывов на газопроводах «Северный поток», которые, как подтвердило шведское расследование в пятницу, произошли в результате диверсий.

Группа НАТО в Балтийском море, включающая голландские, норвежские и датские корабли, проводит операции по расширению сотрудничества с Финляндией и Швецией, которые находятся на пути к вступлению в альянс.

Стремление двух скандинавских стран отказаться от своей давней политики неприсоединения и вступить в НАТО насторожило Кремль.

Джерело: golosameriki.com

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