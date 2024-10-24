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Российских программистов отрезали от разработки ядра Linux

Российских программистов отрезали от разработки ядра Linux

Один из ведущих разработчиков Linux Грег Кроа-Хартман отстранил сразу 11 российских специалистов, которые работали над ядром Linux. Это заметили эксперты портала OpenNET. Кроа-Хартман не предоставил детальных объяснений своего решения, отметив лишь, что оно связано с выполнением «различных требований комплаенса».

При этом Кроа-Хартман опубликовал список тех, кого удалил, и кратко описал их вклад в проект. Большинство из них используют почтовые адреса в доменной зоне.ru, а некоторые связаны с известными российскими компаниями. Среди отстраненных специалистов — сотрудники SberDevices, «Открытой мобильной платформы», МГУ, NetUp и Metrotek.

К примеру, среди удаленных оказались: Дмитрий Рокосов (отвечал за драйверы для Emsensing Microsystems), Сергей Штылев (работал над драйверами для нескольких систем Renesas), Сергей Козлов и Абулай Оспан (занимались драйверами DVB-систем), Владимир Георгиев (разрабатывал драйверы для Microchip Polarfire), Иван Кокшайский (работал с архитектурой Alpha) и Никита Травкин (драйверы для Acer Aspire). В списке также фигурируют разработчики, использующие российские почтовые сервисы: Александр Шиян, Дмитрий Козлов, Евгений Душистов и Серж Семин, каждый из которых отвечал за различные драйверы и системные модули.

Грег Кроа-Хартман в 2018 году взял на себя руководство Linux после временного ухода основателя компании Линуса Торвальдса. В сообществе он поддерживает стабильную ветку ядра и множество его компонентов, включая драйверы и подсистемы.

Это не первый случай, когда российские IT-специалисты сталкиваются с трудностями в работе за границей после развязывания Владимиром Путиным полномасштабной войны в Украине. Например, в августе доступ для россиян закрыл индийский сайт 91Mobiles, посвященный гаджетам и технологиям и являющийся крупнейшим в стране. Посетить ресурс, имея российский IP-адрес, стало невозможно. На сайте для россиян появлялась текстовая заглушка — «Do not visit this website» (Не посещайте этот сайт).

В мае американская корпорация Microsoft начала блокировать подписки российских компаний на свои облачные сервисы. Ограничения коснулись подписок на программное обеспечение бизнес-аналитики Power BI, векторный графический редактор для создания диаграмм Visio и сервис управления проектами Project. После вторжения России в Украину президент Microsoft Брэд Смит говорил, что корпорация будет сокращать бизнес на территории РФ, пока от него «ничего не останется».

В июне Министерство финансов США в рамках расширения санкционных мер запретило предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT лицам, находящимся в России. Согласно документу, запрещается экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России. Решение вступило в силу 12 сентября 2024 года.

Джерело: nigroll.com

P.S.

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Новости портала «Весь Харьков»

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