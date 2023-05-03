Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 64

российское ПВО - огромное белое пятно с вкраплениями

российское ПВО - огромное белое пятно с вкраплениями

Очень интересная новость, про некий налёт неких БПЛА на военный аэродром в Брянской области, по результатам которого был повреждён самолёт Ан-124, который, якобы, не эксплуатируется вкс рф.

Интересна эта новость вот чем...

Речь идёт, видимо, про аэродром Сеща.

Данный аэродром размещается в 170 км от границы с Украиной.

По сообщениям российской пропаганды в налёте принимали участие 5 БПЛА, два из которых удалось сбить... из стрелкового оружия (!!!), два попали в цель, а один... А один они не знают куда делся.

А теперь, с самого начала.

5 БПЛА, преодолели 170 км в воздушном пространстве россии, насыщенном эшелонированной ПВО и достигли важного объекта, только в районе которого пытались сбить дроны с помощью стрелкового оружия. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а именно, стрелкового оружия!

Это лишнее доказательство того, что российские системы ПВО в условиях современной войны абсолютно неэффективны и бессмысленны. В свою очередь, воздушное пространство россии не просто усыпано белыми пятнами ПВО, а скорее оно само, огромное белое пятно с вкраплениями ПВО. И это факт.

Война против Украина в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского (читай, советского) оружия, в следствие чего, могу сердечно поздравить всех постоянных клиентов москвы с "качественными" приобретениями! На парад оно - самое оно и для фоток в Instagram. А для современной войны...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19032

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эпидемия доносов
Сегодня 09:40    85
В российском порту в Краснодарском крае ночью загорелся резервуар с топливом
Сегодня 09:16    80
Головні фейки кремля за день
Сегодня 08:54    87
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    87
Ватикан в своєму репертуарі
Сегодня 08:43    120
Харківщина. 3 травня
Сегодня 08:40    87
ISW, 2 мая
Сегодня 08:37    99
Базы США в Финляндии
Сегодня 08:32    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:31    84
Из-за войны в Украине Норвегия планирует увеличить оборонный бюджет на 1 млрд долларов
Сегодня 08:23    81
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 