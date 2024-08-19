российскую «космическую пехоту» бросили на оборону Курской области

Из-за нехватки кадров в мотострелки списали военных из подразделений Военно-космических сил рф

Мотострелковый полк из военнослужащих ВКС создали в мае-июне для группы прикрытия границы. В приграничные районы пехота ВКС прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ, в середине июля.

В подразделение вошли бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое число офицеров из летного состава. Их прикомандировали в пехоту с аэродромов «Украинка» в Алтайском крае, «Белая» в Иркутской области и «Энгельс» в Саратовской области. На всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых запускают ракеты по городам Украины.

Также там есть военнослужащие одного из российских космодромов, персонал особых складов ВКС и персонал радиолокационных станций «Воронеж». Эти станции выставлены вдоль границ россии для предупреждения о ядерном ударе.

«Космическая пехота» уже несет потери. В боях при Коренево пропал 22-летний Илья Романов, которого перевели в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области — это объект повышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.

Мотострелки ВКС, вероятно, были и в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа. В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант ВКС Вячеслав Бондаренко, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16425

Новости портала «Весь Харьков»