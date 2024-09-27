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Розвідники “розбирають” бліндажі з окупантами за допомогою fpv

Розвідники “розбирають” бліндажі з окупантами за допомогою fpv

Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників.

У результаті вдалого застосування 10 fpv-дронів розвідники знищили:

● 3 бліндажі;

● 2 склади БК;

● 1 обладнану позицію противника.

Також ворог зазнав втрат серед особового складу ― четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.

Полювання триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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