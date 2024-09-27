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Розвідники “розбирають” бліндажі з окупантами за допомогою fpv
Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників.
У результаті вдалого застосування 10 fpv-дронів розвідники знищили:
● 3 бліндажі;
● 2 склади БК;
● 1 обладнану позицію противника.
Також ворог зазнав втрат серед особового складу ― четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.
Полювання триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua