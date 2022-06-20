Рынок криптовалют рухнул, спалив $2 триллиона капитализации

Криптолихорадка, охватившая мир в эпоху денежной накачки и нулевых процентных ставок, обернулась тяжелым похмельем для миллионов инвесторов.

Рынок криптовалют переживает одно из худших падений в истории, теряя больше триллиона долларов капитализации с начала марта и больше 2 триллионов по сравнению с пиками, показанными в ноябре.

В субботу биткоин впервые с декабря 2020 года рухнул ниже отметки $20 000 и завершил в минусе 12-й день подряд, чего не было ни разу за всю историю торгов. В течение дня курс падал на 12%, $17763; Еthereum провалился почти на 20%, до $896,3 — минимума с апреля 2021 года.

Субботняя распродажа не пожалела и рынок алькоинов, где в минусе оказались все валюты, которые отслеживает Bloomberg: Cardano, Solana, Dogecoin и Polkadot за 24 часа подешевели на 9-12%, а частные токены, такие как Monero и Zcash, потеряли до 11%.

Ралли криптовалют, раздувшее капитализацию рынка до 3 триллионов долларов в конце прошлого года, было движимо ликвидностью, говорит стратег по цифровым активам Bank of America Алкеш Шах: с начала пандемии центробанки «напечатали» и влили в рынки больше 10 триллионов долларов. Но теперь, когда пожар инфляции полыхает с рекордной за 40 силой, они дружно «жмут» на тормоза, и «пузыри» начинают сдуваться.

На прошлой неделе ФРС США повысила процентную ставку на 75 б.п., впервые с 1994 года, Банк Англии увеличил стоимость займов пятый раз подряд. НацБанк Швейцарии также приступил к ужесточению политики, чего не делал 15 лет.

Рынок криптовалют отреагировал падением на 35% за неделю, а ряд крупных фондов, включая Celsius Network и Babel Finance, приостановили вывод средств. Криптохедж-фонд Three Arrows Capital потерпел значительные убытки и сообщил, что рассматривает распродажу активов.

Рынок вошел в «самую черную фазу» в своей истории, пишут аналитики Glassnode. Средняя цена всех купленных биткоинов в обращении сейчас составляет $23430, а это значит, что большинство его держателей — в убытке.

«Мы видим, как происходит ликвидация позиций, это толкает вниз цены, настроения на рынке ухудшается, что приводит к новой волне ликвидаций и еще более негативному настрою», отмечает Ноэль Эйксон, глава аналитики Genesis. Ситуация замывается в порочный круг. И продавать начинают даже долгосрочные инвесторы, констатирует Glassnode. Проблемы возникли и у майнеров, по которым уже ударили растущие счета за электроэнергию.

С пиков, показанных в ноябре, биткоин и Ethereum рухнули на 70%. «И хотя это болезненно, снять «пену» с рынка нужно, чтобы произошло оздоровление, а инвесторы сфокусировались на проектах, у которых есть чистый план к денежному потому и прибыли, а не просто рост выручки», — говорит Шах из Bank of America.

Источник: mediavektor.org

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