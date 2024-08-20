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С начала 2024 года из-за боевых действий на территории Украины погибли три работника гуманитарных неправительственных организаций

С начала 2024 года из-за боевых действий на территории Украины погибли три работника гуманитарных неправительственных организаций

Еще 16 получили ранения

Об этом сообщили представители Платформы гуманитарных неправительственных организаций в Украине по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа.

По информации Платформы, согласно Плану гуманитарных потребностей и реагирования ООН на 2024 год, около 15 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Среди них почти 3 миллиона детей, 3,4 миллиона пожилых людей и 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Более 7 миллионов человек нуждаются в немедленной помощи в обеспечении продовольственной безопасности и средств к существованию.

Боевые действия нанесли значительный ущерб объектам гражданской и критически важной инфраструктуры: повреждены или разрушены около 1,4 миллиона домов и 3800 учебных заведений.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40905

Новости портала «Весь Харьков»

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