С начала года враг более 12 тысяч раз атаковал Херсонскую область

За этот период российские войска оборвали жизнь 64 человек, еще 292 человека ранены.

Об этом рассказал начальник Херсонской ОВО Александр Прокудин.

По словам главы региона, в область с левого берега Днепра "прилетает" каждые две минуты.

Он также рассказал, что вражеским огнем повреждено почти 28 тысяч объектов, среди которых 144 школы, 110 детсадов, 154 больницы, 112 админзданий.

"В этом году у нас добавилась еще одна проблема, которая требует неотложного решения, - постоянные удары российских беспилотников. Только с начала этого года зафиксировано более трехсот ударов с фпв-дронов и 600 случаев сброса взрывчатки", - сказал Прокудин.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34344

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