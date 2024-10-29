С начала войны рф потеряла более 3000 танков

Средний уровень потерь составляет около 100 танков в месяц (3 в день). рф может производить только около 225 новых танков в год.

Анализ спутниковых снимков 16 российских танковых складов показывает:

2021 год: ~6300 танков на складах.

Середина 2024 года: ~3 600 танков. Только около 700 оставшихся танков классифицируются как "в хорошем состоянии".

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Интенсификация наступления РОВ в октябре привела к росту потерь по нескольким категориям, что в этом месяце выльется в абсолютные рекорды.

Очевидно, что будет установлен абсолютный рекорд по потерям личного состава, ББМ и автотранспорта.

Ползучее наступление РОВ от месяца к месяцу приводит к росту их потерь, которые в среднемесячном выражении в личном составе уже превышают потери марта 2022 года в 10 раз!

Графика: @minfinua

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44692

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