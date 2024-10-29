С начала войны рф потеряла более 3000 танков
Средний уровень потерь составляет около 100 танков в месяц (3 в день). рф может производить только около 225 новых танков в год.
Анализ спутниковых снимков 16 российских танковых складов показывает:
2021 год: ~6300 танков на складах.
Середина 2024 года: ~3 600 танков. Только около 700 оставшихся танков классифицируются как "в хорошем состоянии".
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Интенсификация наступления РОВ в октябре привела к росту потерь по нескольким категориям, что в этом месяце выльется в абсолютные рекорды.
Очевидно, что будет установлен абсолютный рекорд по потерям личного состава, ББМ и автотранспорта.
Ползучее наступление РОВ от месяца к месяцу приводит к росту их потерь, которые в среднемесячном выражении в личном составе уже превышают потери марта 2022 года в 10 раз!
Графика: @minfinua
Джерело: https://t.me/c/1226880919/44692