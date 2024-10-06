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СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Крім того здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Джерело: https://t.me/SBUkr/13053

Новости портала «Весь Харьков»

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