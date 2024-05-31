Счастливая жизнь с «русским миром»

Жителей Донбасса годами дурачили якобы высокими зарплатами и безбедной жизнью в россии. Вовремя псевдорефферендума в мае 2014 года это было чуть ли не главным аргументом российской пропаганды. Что такое жизнь в «бахатой россии» быстрее всех почувствовали жители оккупированных украинских территорий после февраля 2022 года. У них свежи воспоминания, как было при Украине, и как «хорошо» стало при «путинпридет, порядокнаведет».

Россияне пришли, свой порядок завели: ты – бесправный! Тебя в любой момент российский оккупант может сделать «диверсантом». Тебя могут запросто убить и российский солдат расскажет оккупационным властям, что ты связан с ВСУ, так как недоволен тем, что они выгнали тебя с твоего же дома и живут там. Ты ж уже не сможешь объяснить, что и не думал сдавать позиции ВСУ. А чем это не повод к убийству?

К тебе может прийти оккупационный староста и сказать, что вам с мужем хватит места и в летней кухне, не бояре, а в вашем доме поживут 15 российских солдат. Вам, что – жалко? Это же наши защитники! Попробуйте возражать без оружия!!

Врачей в селах нет вообще. Хорошо, если есть медсестра. Но если она закончила медкурсы в «днр» или вообще россиянка - спасайся кто может! Лекарства привозят местные торговцы продуктами с наценкой 200-300%. Можно купить в райцентре дешевле, но автобусы туда не ходят уже два года. Нанять авто стоит дороже всех лекарств, так как дороги полностью разбиты и до райцентра нужно проехать 3-4 блокпоста, где бурятская морда шарит в багажнике: «Что везешь?»

С водой проблемы. Работы нигде нет, нужно ехать в Донецк, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь - на стройки, где всем руководят скрепные осетины-чечены, всегда обманывая по зарплате. В райцентрах и селах отбирают в «доход республики» дома и квартиры, хозяева которых уехали за рубеж.

Мужчин заставляют идти служить в российскую армию, обещая высокие зарплаты. Детей учат по российским программам на руzком яzіке. А дома дети говорят на украинском, но чтобы не слышали оккупанты.

Постоянно и везде тотальная российская пропаганда. Радио, телевидение, плакаты, реклама. Что-то плохое сказал о россии или путине - поездка в ФСБ, возможно в один конец. Страх и безысходность довлеют над всем, но российская пропаганда беспрерывно врет: построим, увеличим, дадим, обеспечим … к 2030 году!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1779

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