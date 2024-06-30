Серед окупаційних військ рф в Україні лютує тиф та холера, - заявив BILD

Юліан Рьопке з BILD зробив аналіз російських повідомлень з лінії фронту, і він має дані, що в окупованій частині Херсонської області «від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає».

Кожному солдату окупаційної армії видають 18 літрів води на два тижні. Через нестачу води російські солдати беруть брудну воду з річок та колодязів, фільтруючи її тканиною. Результат тиф та холера.

Один з російських воєнкорів повідомляє про «збільшення випадків захворювання на черевний тиф та холеру з 15 червня».

Натомість офіційна російська пропаганда розповсюджує фейки про холеру на підконтрольній Україні частині Херсонської області.

Втім, головна лікарка Херсонської інфекційної лікарні Олена Тимошенко заявляє, що холери там немає вже 20 років.

І не було б на лівому березі, якби туди не прийшли окупанти.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56080

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