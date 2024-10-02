Ще трошки про те, що активно обговорюють у США

Експерти звернули увагу на те, що протягом вересня Україна продемонструвала здатність завдавати масованих дальніх ударів безпілотниками по російським військовим складам, проте останнім часом не було жодного удару по російських НПЗ.

Безумовно, це не заслуга російської ППО, а частина військової стратегії України: такі удари можуть спричинити зростання цін на нафту, що може несприятливо вплинути на перспективи перемоги демократів на виборах у США.

У той же час, зараз вже можна не сумніватися, що вже наступного дня після закінчення голосування в США на російську нафтову інфраструктуру чекають масовані удари.

До початку листопада, ймовірно, буде вже остаточно відомо про те, що ОПЕК+ розпочне 1 грудня згортання добровільних обмежень на видобуток нафти, а отже, в України будуть повністю розв'язані руки для завдання ударів по російських НПЗ.

Масовані удари безпілотниками здатні вивести російські НПЗ на довгі місяці, якщо не роки, внаслідок чого країна може мати справу з дефіцитом палива. Найнеприємніша перспектива для російської економіки в умовах низьких цін на нафту.

При цьому слід очікувати ударів по великих російських електростанціях, розташованих у європейській частині. Репетицію таких ударів ми спостерігали 31 серпня під час атаки на Конаківську ГРЕС у Тверській області – одну з найбільших електростанцій росії, яка є важливою частиною електропостачання московського регіону.

Минула зима наочно продемонструвала слабкість і вразливість російської системи ЖКГ, яка нездатна протистояти вже навіть морозам. Якщо до них додадуться ще й проблеми із забезпеченням електроенергією, аварії на тепломережах минулої зими здадуться квіточками.

У ЗМІ вже неодноразово проскакували повідомлення про те, що удари по російській енергетичній інфраструктурі є одним із наріжних каменів плану Києва та Вашингтона з примусу росії до миру. І початок реалізації цього плану прив'язаний до завершення виборчої кампанії в США. Тож чекати залишилося недовго.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20631

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