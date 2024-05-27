Що не слід робити зі смартфоном, коли вимкнули світло

В умовах нових відключень електроенергії абонентам всіх мобільних операторів надали рекомендації стосовно того, як діяти.

Абонентів мобільних операторів, що діють на території України, попередили, що проблеми з мобільним зв’язком не виключені.

Зокрема, нестабільна робота операторів та провайдерів пов’язана з появою надмірної кількості споживачів мобільного Інтернету.

«Коли зникає світло та домашній Wi-Fi – усі користувачі переходять на мобільний Інтернет. В таких умовах базові станції на акумуляторах працюють кілька годин», - пояснюють в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК).

Щоб вирішити цю проблеми оператори встановлюють генератори та докладають інших зусиль, щоб українці залишалися на зв’язку.

Також є низка рекомендацій для абонентів усіх мобільних операторів.

Так, людей просять при відключенні електроенергії не зловживати розмовами по мобільному телефону та обмежити передачу та завантаження об’ємних відео та фото файлів.

Крім того, власників смартфонів просять намагатися не дивитись відео на смартфоні.

При відключенні світла також рекомендовано вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах.

«Встановіть низьку якість відео в YouTube. Видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею та завантажуть оновлення», - просять мобільні оператори.

Нагадаємо, що головною причиною нових відключень електроенергії є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо в години максимального споживання.

Джерело: main.politeka.net

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