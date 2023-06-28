Що по укриттям у Харкові?

В умовах повномасштабного російського вторгнення укриття є об'єктами стратегічного значення, від стану яких залежить життя наших співгромадян.

На виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони ХОВА спільно з органами місцевого самоврядування Харківщини напрацювали чіткій план дій щодо приведення в порядок укриттів у м. Харків та області. В найкоротші терміни балансоутримувачі укриттів мають привести захисні споруди до ладу.

Наступний етап – нарощування кількості захисних споруд Харківщини. Наше завдання забезпечити укриттями 100% жителів.

Ігор Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові.

Селекторна нарада щодо стану готовності захисних споруд для укриття громадян відбулася сьогодні, 27 червня, у місті Харкові.У заході взяли участь керівники міста, області, районів, правоохоронних органів та профільних відомств.

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про ситуацію з доступом до укриттів у місті, а також повідомив, що за неналежний стан сховищ звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію.

«Я підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи. Вважаю, що цей крок допоможе навести лад. Хоча у нас і непогані показники, але всі 100% укриттів повинні мати належний стан, бо безпека людей - головне», - наголосив міський голова.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/41263

А що у іншіх містах?

Перевірка укриттів: уряд звільнив голів Деснянської і Святошинської райдержадміністрацій Києва, а Кличку оголоси догану.

"Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської РДА у Києві, Сергія Павловського — з посади голови Святошинської", — йдеться у повідомленні.

Від тимчасового виконання обов’язків увільнили керівників Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської — Сергія Коваленка.

Посади також втратили:

● Керівник Житомирської РДА Житомирської області Олександр Хомич;

● Керівниця Білоцерківської РДА Київської області Людмила Мерзлюк;

● Керівниця Конотопської РДА Сумської області Тетяна Сизон.

**У ніч на 1 червня під час ракетної атаки росіян на Київ біля закритого укриття у Деснянському районі столиці загинули три людини, зокрема, дитина.

Після цього було ініційовано масштабну перевірку укриттів в країні, у Києві придатними виявилися лише 15% перевірених укриттів (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/lishe-15-ukrittiv-kijeva-pridatni-je-pridatnimi-rezultati-perevirki-.html).

За утримання і облаштування укриттів у столиці відповідають саме керівники РДА. Втім, ОПУ використовує цю ситуацію для чергової спроби отримати лояльного керівника КМДА (https://zn.ua/ukr/local-government/prezident-volodimir-zelenskij-mozhe-znjati-z-posadi-holovi-kmda-vitalija-klichka.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/100020

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