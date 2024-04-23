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Що треба негайно видалити зі смартфону в окупації — застереження від Центру нацспротиву

Що треба негайно видалити зі смартфону в окупації — застереження від Центру нацспротиву

Жителям тимчасово окупованих територій України слід видаляти з чатів у месенджерах та соцмережах діалоги, які можуть спровокувати окупантів.

Радять у Центрі національного спротиву.

▶ ️Що можуть шукати окупанти у смартфонах, планшетах під час вибіркових перевірок

Найважливіше — видалити з чатів розмови, які стосуються політики, бойових дій, засудження путіна та росії, а також фотографії військової техніки, руйнувань, скріншоти новин.

Також краще видалити з гаджетів усю інформацію, яка може видаватись російським окупантам підозрілою:

● будь-яку патріотичну інформацію;

● меми про ворога;

● пісні музичних виконавців, які не підтримують в окупації;

● фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів;

● фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;

● резервні копії смартфона, якщо створювали;

▶ ️Застосунки і телефонні контакти

"Видаліть додатки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад "Є ППО" або месенджер Signal, який окупанти часто шукають в телефонах. Якщо ви не маєте змоги остаточно видалити Signal і комунікуєте через нього з силами оборони, завжди майте чітке пояснення, чому ви його встановили (краще "ловить" в умовах поганого зв’язку, тощо)", — рекомендують у Центрі соцспротиву.

Переназвіть телефонні контакти, якщо вони записані з військовими званнями, посадами, прізвісками. Наприклад, "Сергій майор", "Василь сержант", "Тоні".

▶ ️Видаліть історії браузера

Також очистіть історію браузерів, закладки і чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне — сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, статті про рибальство, в’язання, нейтральні переписки з дружиною/чоловіком і родичами.

Джерело: safe.novyny.live

Новости портала «Весь Харьков»

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