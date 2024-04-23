Що треба негайно видалити зі смартфону в окупації — застереження від Центру нацспротиву
Жителям тимчасово окупованих територій України слід видаляти з чатів у месенджерах та соцмережах діалоги, які можуть спровокувати окупантів.
Радять у Центрі національного спротиву.
▶ ️Що можуть шукати окупанти у смартфонах, планшетах під час вибіркових перевірок
Найважливіше — видалити з чатів розмови, які стосуються політики, бойових дій, засудження путіна та росії, а також фотографії військової техніки, руйнувань, скріншоти новин.
Також краще видалити з гаджетів усю інформацію, яка може видаватись російським окупантам підозрілою:
● будь-яку патріотичну інформацію;
● меми про ворога;
● пісні музичних виконавців, які не підтримують в окупації;
● фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів;
● фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;
● резервні копії смартфона, якщо створювали;
▶ ️Застосунки і телефонні контакти
"Видаліть додатки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад "Є ППО" або месенджер Signal, який окупанти часто шукають в телефонах. Якщо ви не маєте змоги остаточно видалити Signal і комунікуєте через нього з силами оборони, завжди майте чітке пояснення, чому ви його встановили (краще "ловить" в умовах поганого зв’язку, тощо)", — рекомендують у Центрі соцспротиву.
Переназвіть телефонні контакти, якщо вони записані з військовими званнями, посадами, прізвісками. Наприклад, "Сергій майор", "Василь сержант", "Тоні".
▶ ️Видаліть історії браузера
Також очистіть історію браузерів, закладки і чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне — сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, статті про рибальство, в’язання, нейтральні переписки з дружиною/чоловіком і родичами.
Джерело: safe.novyny.live