Що відомо про втрати окупаційної армії росії в Україні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 4 листопада втрати особового складу окупантів перетнули позначку в 700 тисяч.

▶ Колосальні втрати армії держави-агресора є результатом мужності й професіоналізму Сил оборони України, які методично знищують так звану «другу армію світу».

▶ російське командування ставиться до своїх солдат як до «гарматного м’яса», використовуючи навіть загороджувальні загони.

▶ Постійне підвищення виплат за підписання контракту із зс рф свідчить, що кількість бажаючих вмирати за «русский мир» невпинно зменшується.

▶ Проте навіть величезні втрати не стали поки причиною зміни відношення росіян до війни проти України, що є результатом тотальної пропаганди, зазомбованості та користолюбства мешканців рф.

▶ Залучення військових з КНДР свідчить про дефіцит особового складу в армії агресора і побоювання путіна оголошувати чергову хвилю мобілізації.

▶ Рішуча підтримка міжнародної спільноти допоможе Україні якнайшвидше припинити війну і досягти стабільного миру на засадах справедливості.

Джерело: https://t.me/spravdi/42633

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