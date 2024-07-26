Сили оборони України продовжують знищувати військову інфраструктуру російських загарбників

Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Важливо зазначити, що летовище прикривали “сучасні” російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт рф.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі.

Слава Україні!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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