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Сили оборони України уразили три командних пункти російських окупантів
Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються.
Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
Знищення окупантів триває.
Далі буде…
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/17732