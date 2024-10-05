Сили оборони України уразили три командних пункти російських окупантів

Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

Знищення окупантів триває.

Далі буде…

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/17732

Новости портала «Весь Харьков»