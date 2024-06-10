Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси рф в тимчасово окупованому Криму - Генштаб

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат.

Продовжуємо нищити ворога!

Далі буде…

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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