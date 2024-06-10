Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси рф в тимчасово окупованому Криму - Генштаб
Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника.
Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.
Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.
Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат.
Продовжуємо нищити ворога!
Далі буде…
Слава Україні!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua