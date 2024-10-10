Сили оборони України успішно уразили дві бази зберігання БпЛА "Шахед"

Ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Бойова робота по військових цілях загарбників триває.

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Уночі дрони також атакували аеродром «Ханська» в російській Адигейській республіці.

За даними росЗМІ, там розміщена 272 навчальна авіаційна база Краснодарського вищого авіаційного училища. Місцева влада заявила про пожежу в передмісті Майкопа та евакуацію мешканців неподалік Роднікового, яке знаходиться біля аеродрому.

Міноборони рф тим часом заявило про 92 збиті та перехоплені БПЛА, але про Адигею не згадало.

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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