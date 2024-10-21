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Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів

Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів

Сьогодні (вчора) вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області рф. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває.

Далі буде…

Слава Україні!

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Потужності виробництва заводу «ім. Я. М. Свердлова» станом на 2023 рік (вироблено-відновлено):

● 338 тисяч 122-мм боєприпасів;

● 138 тисяч 152 мм боєприпасів;

● 35 тис.125-мм снарядів (в плананах 500тис);

● 12 тисяч ФАБ-500;

● 2,6 тисяч ФАБ-1500;

● 700 ФАБ-3000;

● 3 млн. 30-мм боєприпасів;

75% комплектуючих до боєприпасів відновлюється.

Єдиний виробник октагену й гексогену в росії—який є одним з найважливіших компонентів в виготовлені боєприпасів в рф

На заводі також є регенерація сірчаної кислоти, без якої неможливо виробляти будь-яку вибухівку.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/18094, https://t.me/ShrikeNews/17882

Новости портала «Весь Харьков»

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