Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів

Сьогодні (вчора) вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області рф. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває.

Далі буде…

Слава Україні!

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Потужності виробництва заводу «ім. Я. М. Свердлова» станом на 2023 рік (вироблено-відновлено):

● 338 тисяч 122-мм боєприпасів;

● 138 тисяч 152 мм боєприпасів;

● 35 тис.125-мм снарядів (в плананах 500тис);

● 12 тисяч ФАБ-500;

● 2,6 тисяч ФАБ-1500;

● 700 ФАБ-3000;

● 3 млн. 30-мм боєприпасів;

75% комплектуючих до боєприпасів відновлюється.

Єдиний виробник октагену й гексогену в росії—який є одним з найважливіших компонентів в виготовлені боєприпасів в рф

На заводі також є регенерація сірчаної кислоти, без якої неможливо виробляти будь-яку вибухівку.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/18094, https://t.me/ShrikeNews/17882

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