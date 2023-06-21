Син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях у 2017-2018 роках — CNN
Байден-молодший також уклав угоду з федеральною прокуратурою щодо звинувачення у злочині, пов'язаному із незаконним зберіганням зброї.
В рамках угоди про визнання вини Міністерство юстиції погодилося рекомендувати винесення вироку з випробувальним терміном.
Присяжні не розглядатимуть справу Хантера Байдена, рішення ухвалить суд, заслухавши позицію прокуратури.
Подружжя Байденів підтримало сина, вказавши, що люблять його та підтримують у той час, як він намагається змінити своє життя.
Ця угода матиме вплив на президентські перегони 2024 року.
Деякі республіканці вже розкритикували її, особливо з огляду на серйозність обвинувачень, висунутих проти експрезидента США Дональда Трампа.
Джерело: https://t.me/znua_live/98899