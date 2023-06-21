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Син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях у 2017-2018 роках — CNN

Син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях у 2017-2018 роках — CNN

Байден-молодший також уклав угоду з федеральною прокуратурою щодо звинувачення у злочині, пов'язаному із незаконним зберіганням зброї.

В рамках угоди про визнання вини Міністерство юстиції погодилося рекомендувати винесення вироку з випробувальним терміном.

Присяжні не розглядатимуть справу Хантера Байдена, рішення ухвалить суд, заслухавши позицію прокуратури.

Подружжя Байденів підтримало сина, вказавши, що люблять його та підтримують у той час, як він намагається змінити своє життя.

Ця угода матиме вплив на президентські перегони 2024 року.

Деякі республіканці вже розкритикували її, особливо з огляду на серйозність обвинувачень, висунутих проти експрезидента США Дональда Трампа.

Джерело: https://t.me/znua_live/98899

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