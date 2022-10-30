Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 122

Олег Синєгубов про ситуацію в області станом на 30 жовтня

Олег Синєгубов про ситуацію в області станом на 30 жовтня

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав. 

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

«На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в наших захисників та спільно працюємо на Перемогу!», – сказав очільник області.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/26458

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:30    82
Новости из США. Главное к концу недели 29 октября 2022
Сегодня 09:24    122
"Партия войны" требует новой крови
Сегодня 09:11    153
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно
Сегодня 09:10    112
У Кремлі обговорювали ядерний удар по Німеччині перед вторгненням до України - ЗМІ
Сегодня 08:58    130
РФ звинуватила ВМС Британії у підриві "Північних потоків" і причетності до удару по Севастополю
Сегодня 08:46    117
Носіть одяг помітного кольору та світловідбиваючі елементи
Сегодня 08:34    114
Аналитика ISW, 29 октября
Сегодня 08:30    112
У Криму хакери зламали телеканали з російською пропагандою: показують кадри знищення кораблів РФ
Сегодня 08:22    140
"Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу потому, что нечем" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:10    141
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 