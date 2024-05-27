«Сирський запропонував Зеленському «унікальну» оборонну стратегію для ЗСУ». Це – фейк

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Брехня: на Ставці головком Сирський запропонував використовувати міста як потужні укріпрайони, а позиції в полях – як авангард замість основної сили. Це пишуть проросійські Telegram-канали.

Правда: на Ставці Верховного Головнокомандувача не обгорювались такі «унікальні» методи оборони. Поширена інформація – це хвороблива вигадка пропаганди і частина ІПСО з дискредитації військового керівництва України.

Крім того пропаганда створює морально-психологічний тиск на українців паралельно з дезінформаційними операціями із нагнітання паніки щодо «великого російського наступу» на Харків і Суми.

Такими вкидами ворог намагається переконати українців, що Силами оборони нібито керують «м’ясники», які готові жертвувати людьми і цілими містами, деморалізувати українців, створивши у них відчуття неминучої катастрофи.

Джерело: https://t.me/spravdi/38894

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