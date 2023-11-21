Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 105

Ситуація на фронті: українські захисники утримують позиції та нищать ворожу логістику

Ситуація на фронті: українські захисники утримують позиції та нищать ворожу логістику

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Бойові дії тривають по всій лінії фронту. російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, зазнаючи при цьому величезних втрат у живій силі і техніці. Українські воїни мужньо та стійко тримають оборону.

▶️ За минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 7 тисяч окупантів та більше 700 одиниць ворожої техніки. Добові втрати противника нерідко перевищують тисячу загиблих.

▶️ росія витрачає накопичені сили на майже безперервні піхотні атаки, не досягаючи при цьому значних успіхів на полі бою.

▶️ Сили оборони України зосередилися на знищенні ворожої логістики, щоб виснажити ворога, завадити забезпеченню російських військ зброєю, боєприпасами і паливом.

▶️ Українські війська утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, проводять рейдові та розвідувальні дії, ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження противнику.

https://t.me/spravdi/34780

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Все обозленные тут, я тебе отвечаю. Тут вот если оружие дать, перестреляются все между собой» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    8
Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан-Рафаель, що в США
Сегодня 07:40    19
Ворог почав застосовувати нові "Ланцети" — журналіст Андрій Цаплієнко.
Сегодня 07:32    49
Оперативна інформація станом на 06.00 21 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    54
Новини про те, що «без росії у Херсоні почалась гуманітарна катастрофа», – фейкові
Сегодня 07:14    55
"Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках"
Сегодня 07:04    70
Західна ППО перетворила Київ на «острівець безпеки» у охопленій війною країні, - Politico
Сегодня 06:56    64
СБУ затримала на Донеччині двох ділків, які хотіли продати криміналітету «трофейну» російську зброю
Сегодня 06:46    72
После полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на защиту Родины, присоединившись к рядам ВСУ и другим военным формированиям, значительно возросло
Сегодня 06:37    72
Західні країни-члени НАТО посилено будують «рови з крокодилами» на кордоні з росією
Сегодня 06:28    112
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 