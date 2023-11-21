Ситуація на фронті: українські захисники утримують позиції та нищать ворожу логістику

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Бойові дії тривають по всій лінії фронту. російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, зазнаючи при цьому величезних втрат у живій силі і техніці. Українські воїни мужньо та стійко тримають оборону.

▶️ За минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 7 тисяч окупантів та більше 700 одиниць ворожої техніки. Добові втрати противника нерідко перевищують тисячу загиблих.

▶️ росія витрачає накопичені сили на майже безперервні піхотні атаки, не досягаючи при цьому значних успіхів на полі бою.

▶️ Сили оборони України зосередилися на знищенні ворожої логістики, щоб виснажити ворога, завадити забезпеченню російських військ зброєю, боєприпасами і паливом.

▶️ Українські війська утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, проводять рейдові та розвідувальні дії, ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження противнику.

https://t.me/spravdi/34780

Новости портала «Весь Харьков»