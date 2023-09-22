Соцмережами шириться інформація про те, що румуни продають місця «з видом на прильоти ракет і дронів в Україні». Це – вигадка

Брехня: румуни зробили позначку на Google Maps, яка вказує на зручне місце для спостереження за російськими ударами ракетами і дронами по території України, пишуть користувачі соцмереж.

Правда: у Румунії неподалік місця, де на початку вересня 2023 року впали два російські дрони, запущені під час атаки на Одещину, є мітка, підписана російською як «наблюдательная площадка». Однак допис румунською про «огляд бомбардувань України» додали у фоторедакторі, зазначили фахівці StopFake.

Жодного повідомлення про збори для спостереження за прильотами ракет і дронів по Україні немає у румунських медіа та місцевому сегменті соцмереж. Подібні новини поширюють лише російські акаунти.

До того ж, румунські військові проводять посилене спостереження за наземним та повітряним простором у районі Тулча-Кілія, тож навряд місцевим жителям дозволили б збиратися там.

Джерело: https://t.me/spravdi/33518

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