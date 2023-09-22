Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 35

Соцмережами шириться інформація про те, що румуни продають місця «з видом на прильоти ракет і дронів в Україні». Це – вигадка

Соцмережами шириться інформація про те, що румуни продають місця «з видом на прильоти ракет і дронів в Україні». Це – вигадка

Брехня: румуни зробили позначку на Google Maps, яка вказує на зручне місце для спостереження за російськими ударами ракетами і дронами по території України, пишуть користувачі соцмереж.

Правда: у Румунії неподалік місця, де на початку вересня 2023 року впали два російські дрони, запущені під час атаки на Одещину, є мітка, підписана російською як «наблюдательная площадка». Однак допис румунською про «огляд бомбардувань України» додали у фоторедакторі, зазначили фахівці StopFake.

Жодного повідомлення про збори для спостереження за прильотами ракет і дронів по Україні немає у румунських медіа та місцевому сегменті соцмереж. Подібні новини поширюють лише російські акаунти.

До того ж, румунські військові проводять посилене спостереження за наземним та повітряним простором у районі Тулча-Кілія, тож навряд місцевим жителям дозволили б збиратися там.

Джерело: https://t.me/spravdi/33518

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Почти каждый второй мигрант в россии не хочет жить по российским законам
Сегодня 10:08    12
СБУ повідомила про підозру очільнику «медіа-холдингу днр», який закликав до масових вбивств українців
Сегодня 09:42    52
Небо над Крымом не принадлежит оккупантам
Сегодня 09:30    70
россия: конец большой геополитики
Сегодня 09:06    90
Производство Shahed-136 в россии и не только
Сегодня 08:54    95
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 вересня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:47    103
ОАЕ готуються посилити контроль за товарами подвійного призначення, які використовуються в оборонній промисловості — Bloomberg
Сегодня 08:43    93
Харківщина, 22 вересня
Сегодня 08:42    105
Розкрадання понад 88 млн грн – повідомлено про підозру двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф
Сегодня 08:32    87
Никогда такого не было и вот опять: ФБР заподозрило сотрудника РПЦ в вербовке агентов для российских спецслужб в США
Сегодня 08:21    94
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 