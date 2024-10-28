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На Кураховском направлении была уничтожена уникальная российская БМПТ «Терминатор-2»

На Кураховском направлении была уничтожена уникальная российская БМПТ «Терминатор-2»

Пока не совсем понятно, БМПТ полностью уничтожена или повреждена, но если даже второе, а не первое, то это будет первое подтверждённое выведение из боеспособного состояния таких машин за год!

Последние верифицированные данные об уничтожении либо повреждении БМПТ «Терминатор-2» датированы 2023-м годом! В свою очередь, не верифицированных https://t.me/zloyodessit/20418 сообщений больше. Так, группа БМПТ "Терминатор-2" попала под артиллерийский обстрел СОУ ещё в конце мая 2022, сразу по прибытию на ЛБС в зону БД, но этот случай не попал в перечень верифицированных. Так же всплывали видео с повреждёнными БМПТ «Терминатор-2» https://t.me/zloyodessit/19176 , без привязки к месту получения повреждений.

Конечно, это обусловлено тем, что БМПТ «Терминатор-2» на вооружении РОВ стоит в очень небольшом количестве. Но есть и другой момент - БМПТ «Терминатор-2» это лучшая в российской армии машина по показателям бронирования после БМО-Т. По сути, машина поддержки танков по своим показателям выживаемости превосходит любой советский/российский танк, что так же обуславливает низкий показатель уничтожения машин, которые, по сути, оперируют в ближней зоне и практически на переднем крае по ЛБС.

Во многом остальном БМПТ оказалась посредственной, но всё же...

Уничтожение настолько уникальной машины будет не менее уникальным событием, а потому, ждёмс-с-с с нетерпением подтверждения информации.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22897

Новости портала «Весь Харьков»

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