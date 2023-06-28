Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 34

Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції

Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції

Цього року основному закону нашої країни виповнюється 27 років. Це свято відзначають на державному рівні.

Чинну Конституцію було прийнято 28 червня 1996 року. О 9 годині 18 хвилин Верховна Рада ухвалила і ввела Закон у дію. Він замінив Конституція УРСР 1978 року.

315 народних депутатів проголосували за прийняття нового Основного Закону України, який, зокрема, гарантував право приватної власності, затверджував державну символіку, статус української мови як державної та надавав Криму статусу автономної республіки у складі України.

До нинішньої Конституції за час існування незалежної України кілька разів вносилися зміни, проте її основні положення та принципи залишаються такими ж, як і в день прийняття.

Джерело: https://t.me/znua_live/100116

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Тут люди сейчас расколятся на два лагеря. Это будет гражданская война» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:44    3
10 хороших новин 26 червня
Сегодня 07:40    13
Україна від ЄС отримає 500 генераторів для подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС
Сегодня 07:35    23
Уже 8 загиблих і 56 постраждалих у Краматорську, – ДСНС
Сегодня 07:30    36
Россия нанесла ущерб жилищному фонду Украины более чем на $54 млрд - данные Киевской школы экономики
Сегодня 07:26    36
«Пойдем взламывать дом, в котором видели буржуйку» — будни армии оккупантов
Сегодня 07:17    50
Оперативна інформація станом на 06.00 28.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    60
В Ивано-Франковске килер совершил покушение на криминального авторитета
Сегодня 07:08    65
оккупанты снесли более 300 домов в Мариуполе
Сегодня 06:50    64
Знищені російські бази за тиждень
Сегодня 06:28    105
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 