Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції

Цього року основному закону нашої країни виповнюється 27 років. Це свято відзначають на державному рівні.

Чинну Конституцію було прийнято 28 червня 1996 року. О 9 годині 18 хвилин Верховна Рада ухвалила і ввела Закон у дію. Він замінив Конституція УРСР 1978 року.

315 народних депутатів проголосували за прийняття нового Основного Закону України, який, зокрема, гарантував право приватної власності, затверджував державну символіку, статус української мови як державної та надавав Криму статусу автономної республіки у складі України.

До нинішньої Конституції за час існування незалежної України кілька разів вносилися зміни, проте її основні положення та принципи залишаються такими ж, як і в день прийняття.

Джерело: https://t.me/znua_live/100116

Новости портала «Весь Харьков»