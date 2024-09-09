Солдатскоє, Воронежчина, великий склад боєприпасів – ю велкам!

Дрони СБУ вітають вас! «Уламки збитих дронів» лупонули по складах артилерійських снарядів, танкових зарядів, стрілецьких набоїв і ракет класу земля-повітря настільки точно, що палає більше доби. Мінімум чотири осередки займання. Детонувала і корейська «гуманітарка за їдло» KN-23 (Hwasong).

Солдатскоє познайомилось з дронами СБУ вперше. Гадаю, Служба обов’язково продовжить приємне знайомство, якщо склади не буде перенесено. Місцевих знов, мабуть, доведеться відселяти.

Так, ймовірно, саме успішна ліквідація СБУ та іншими підрозділами складів з боєприпасами, літаків, пального для авіації в тилу армії росії розслабила союзників щодо далекобійної зброї. Якраз днями міністр оборони США Ллойд Остін заявив: «Я думаю, що Україна має досить значний власний потенціал для ураження цілей, які перебувають далеко за межами досяжності ATACM або навіть Storm Shadow, якщо на те пішло».

Тобто, новітні спроможності Служби, які щотижня посилюються, дійсно справили серйозне враження. З одного боку, прикро, що це настільки переконало союзників в наших силах. Аж до чергового затягування з далекобійною зброєю. З іншого боку, це визнання реальних досягнень СБУ.

Виходить, підрозділи СБУ, які займаються арміями дронів (повітряних і морських великого радіусу), фактично взяли на себе значну частину функцій потужної зброї замість союзників. Уявіть: лиш частина однієї Служби – замість збройної потужності півсотні союзників!.. І вони непогано тягнуть цю задачу.

Хоча, звісно, союзників все одно треба попихати. СБУ діставатиме ворожі стратегічні об’єкти і в Заураллі, і десь в Сибіру, як знадобиться. Але ближчі за 800-1000 км цілі все ж мали би допомагати вражати союзники. Просто щоб не було соромно.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28931

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