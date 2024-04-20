Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:45
Просмотров: 89

Сопротивление на оккупированных территориях.

Сопротивление на оккупированных территориях.

российские оккупационные власти «днр» скрывают наличие сопротивления украинцев на захваченных территориях и боятся его разрастания. С этой целью на оккупированных территориях действует многоуровневая система выявления проукраински настроенной части населения. Речь идет о детских садиках, школах, ЖЭКах, сельских старостах, городских администрациях, многочисленных молодежных и общественных организациях, политических партиях, полиции, патрульной службе, блокпостах, МНС, налоговой, ФСБ и самих военных, которые обязаны незамедлительно докладывать о получении любой информации, высказываемой жителями оккупированных территорий, которая отличается от официальной позиции кремля.

Наибольше оккупанты боятся передачи населением ВСУ данных о количестве и местах расположения российских войск и их складов с техникой, БК и ГСМ. О том, что такое есть, подтверждают даже сами российские оккупанты.

Так, в оккупированной Волновахе и селах вокруг нее в последнее время произошло много различных диверсий, замаскированных под ЧП: повреждения на водоводах и газопроводах, пожары и взрывы на складах и в административных зданиях и местах дислокации российских войск. Местная власть, чтобы не показывать наличие украинского сопротивления, делает отписки «наверх», что это технологические аварии.

Но в последнее время ситуация усугубилась обстрелами домов, в которых проживают российские вояки. В первую очередь, это касается сел, находящихся на расстоянии 15-30 км от линии фронта. К ним можно отнести Новотроицкое, Ольгинку, Владимировку, Валерьяновку, Ивановку, Степное и другие. Местное население передает координаты мест дислокации российских войск.

Дошло до того, что в орковских соцсетях солдаты жалуются, что скоро им негде будет жить. По домам, где располагаются российские солдаты, участились прилеты. Оккупанты недоуменно вопрошают: «Так мы же ничего не делаем. Просто живем в домах и никого не трогаем?»

При этом оккупанты забывают, что они пришли на чужую землю, изгнали людей и заселились в их дома. А теперь удивляются, почему по ним прилетает. Так будет и дальше. Чтобы быстрее изгнать врага со своей территории, убежавшие от россиян украинцы, передают ВСУ координаты своих домов, занятых оккупантами. Это их жертва – ради победы!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1738

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нафтова індустрія під ударом: чому росіянам не вистачає бензину
Сегодня 09:43    27
Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать путина легитимным президентом
Сегодня 09:31    48
За матеріалами СБУ в Україні заборонено діяльність ще однієї проросійської політичної партії
Сегодня 09:19    58
Ощадбанк торік отримав рекордні 6 мільярдів чистого прибутку
Сегодня 09:07    78
«Київ планує мобілізувати осіб, які мають статус політичних біженців». Це – ворожий вкид
Сегодня 08:55    80
Скрепные новости: Священник РПЦ оказался участником ОПГ, 20 лет убивавшей жителей Белгородской области
Сегодня 08:26    101
Фух. Все четыре законопроекта, по которым будут голосовать в субботу, прошли чтение в комитете по регламенту
Сегодня 08:15    100
Харківщина, 20 квітня.
Сегодня 08:08    88
На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки
Сегодня 08:03    106
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:56    89
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 