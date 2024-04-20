Сопротивление на оккупированных территориях.

российские оккупационные власти «днр» скрывают наличие сопротивления украинцев на захваченных территориях и боятся его разрастания. С этой целью на оккупированных территориях действует многоуровневая система выявления проукраински настроенной части населения. Речь идет о детских садиках, школах, ЖЭКах, сельских старостах, городских администрациях, многочисленных молодежных и общественных организациях, политических партиях, полиции, патрульной службе, блокпостах, МНС, налоговой, ФСБ и самих военных, которые обязаны незамедлительно докладывать о получении любой информации, высказываемой жителями оккупированных территорий, которая отличается от официальной позиции кремля.

Наибольше оккупанты боятся передачи населением ВСУ данных о количестве и местах расположения российских войск и их складов с техникой, БК и ГСМ. О том, что такое есть, подтверждают даже сами российские оккупанты.

Так, в оккупированной Волновахе и селах вокруг нее в последнее время произошло много различных диверсий, замаскированных под ЧП: повреждения на водоводах и газопроводах, пожары и взрывы на складах и в административных зданиях и местах дислокации российских войск. Местная власть, чтобы не показывать наличие украинского сопротивления, делает отписки «наверх», что это технологические аварии.

Но в последнее время ситуация усугубилась обстрелами домов, в которых проживают российские вояки. В первую очередь, это касается сел, находящихся на расстоянии 15-30 км от линии фронта. К ним можно отнести Новотроицкое, Ольгинку, Владимировку, Валерьяновку, Ивановку, Степное и другие. Местное население передает координаты мест дислокации российских войск.

Дошло до того, что в орковских соцсетях солдаты жалуются, что скоро им негде будет жить. По домам, где располагаются российские солдаты, участились прилеты. Оккупанты недоуменно вопрошают: «Так мы же ничего не делаем. Просто живем в домах и никого не трогаем?»

При этом оккупанты забывают, что они пришли на чужую землю, изгнали людей и заселились в их дома. А теперь удивляются, почему по ним прилетает. Так будет и дальше. Чтобы быстрее изгнать врага со своей территории, убежавшие от россиян украинцы, передают ВСУ координаты своих домов, занятых оккупантами. Это их жертва – ради победы!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1738

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