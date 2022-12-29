Сотни украинских детей отправились в российские лагеря во время оккупации

Теперь их не отпускают на освобожденные территории

Главное из материала The Guardian

Украинские родители не могут вернуть своих детей из российских лагерей отдыха, пишет британское издание The Guardian. Они отправили детей отдыхать в Россию во время российской оккупации, а потом ВСУ освободили территории, где живут украинцы. После этого руководство российских лагерей отказалось возвращать детей в Украину. По данным издания, речь идет о сотнях детей.

Журналисты поговорили с восемью родителями. Некоторые из них считают, что Россия удерживает украинских детей, чтобы обменять на своих пленных. Другие говорят, что детей хотят оставить в России и ассимилировать.

The Guardian приводит две истории родителей, которые до сих пор не могут забрать своих детей из России.

Жительница Херсона Надя (она попросила изменить свое имя) 4 октября отправила 14-летнего сына в лагерь в Крыму. По словам женщины, она не хотела отпускать ребенка, но тот ее уговорил.

Планировалось, что он пробудет там две недели. Сначала администрация лагеря отказалась возвращать его, сославшись на то, что в Херсоне небезопасно. Когда 11 ноября ВСУ освободили город, Наде сказали, что не могут отправить ее сына на «оккупированную» территорию.

Женщина рассказывает, что у ее сына возникли проблемы в связи с антироссийской позицией. В частности, на его аватарке в телеграме заметили украинский трезубец. Также Надя дала журналистам прослушать голосовое сообщение, полученное ее сыном от сотрудника администрации лагеря. Мальчику говорят, что в России он не может делать того, что делал раньше. «В Херсон ты не вернешься, это 100%. Можешь сказать спасибо своей матери», — говорит сотрудник администрации.

Наталья (имя изменено), живущая в Балаклее Харьковской области, в августе отправила 12-летнюю дочь в лагерь «на юге России» и до сих пор не может вернуть ее. Женщине сказали, что она может забрать ребенка только лично. По словам Натальи, у нее нет денег, чтобы поехать в Россию.

«Я считаю, это разновидность шантажа. Думаю, их [детей] хотят использовать как разменную монету», — говорит женщина. Осенью ее дочь начала ходить в школу в Краснодаре, она добирается туда на автобусе.

Как отмечает The Guardian, из Украины в Россию можно добраться двумя способами. Первый — пересечь линию фронта через «неофициальные блокпосты», второй — через Польшу и страны Балтии. У многих родителей нет денег на поездку в Россию.

Есть случаи, когда украинских детей отправляют из одних российских лагерей в другие, не сообщая родителям. Жительница Херсона рассказала, что отправила свою дочь в Крым, а когда приехала забрать ее, то узнала, что девочку увезли в лагерь в Республике Адыгее. Женщина поехала туда и забрала свою дочь.

Журналисты The Guardian пишут, что некоторые родители, которые не могут вернуть своих детей из России, не обращаются за помощью к украинским властям. Они боятся, что их обвинят в сотрудничестве с оккупантами. The Guardian приводит слова мужчины, которому удалось забрать своего ребенка из России: он говорит, что решил заниматься этим самостоятельно.

● На прошлой неделе издание Washington Post выпустило материал о том, как украинцы возвращают детей, которых увезли в Россию без согласия родственников. Почитать пересказ текста можно здесь.

● 9 декабря уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что украинской стороне известно о 13 тысячах детей, вывезенных россиянами. По ее словам, это не окончательная цифра: «Нам еще предстоит узнать как минимум о десятках тысяч украинских детей, которых украла российская власть».

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