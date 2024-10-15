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Спалили ворожу Тушку ― на росії знищено військово-транспортний літак Ту-134
У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора.
Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134.
Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф.
ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/4648