Спалили ворожу Тушку ― на росії знищено військово-транспортний літак Ту-134

У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора.

Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134.

Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф.

ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4648

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