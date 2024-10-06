Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню «дорогу гніву»
Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на смертельну пастку, ретельно сплановану спецпризначенцями ЦСО «А» СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки.
Так, за минулий тиждень наші воїни «відмінусували»:
● 10 танків
● 33 ББМ
● 18 артсистем і РСЗВ
● 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР
● 219 одиниць автотранспорту
● 25 БпЛА та 22 антени зв’язку
● 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
● 2 склади з боєприпасами
Також було знищено 176 окупантів.
Джерело: https://t.me/SBUkr/13061