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Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню «дорогу гніву»

Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню «дорогу гніву»

Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на смертельну пастку, ретельно сплановану спецпризначенцями ЦСО «А» СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки.

Так, за минулий тиждень наші воїни «відмінусували»:

● 10 танків

● 33 ББМ

● 18 артсистем і РСЗВ

● 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР

● 219 одиниць автотранспорту

● 25 БпЛА та 22 антени зв’язку

● 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій

● 2 склади з боєприпасами

Також було знищено 176 окупантів.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13061

Новости портала «Весь Харьков»

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