Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню «дорогу гніву»

Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на смертельну пастку, ретельно сплановану спецпризначенцями ЦСО «А» СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки.

Так, за минулий тиждень наші воїни «відмінусували»:

● 10 танків

● 33 ББМ

● 18 артсистем і РСЗВ

● 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР

● 219 одиниць автотранспорту

● 25 БпЛА та 22 антени зв’язку

● 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій

● 2 склади з боєприпасами

Також було знищено 176 окупантів.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13061

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