Спецслужби рф розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю!

З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Джерело: gur.gov.ua

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