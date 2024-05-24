Спекуляції росії щодо обміну полоненими вкотре доводять, що вона – країна-терористка

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

російська пропаганда повернулася до маніпуляцій на темі українських військовополонених.

● російські заяви про небажання України проводити обміни полоненими, або про її нібито інтерес лише до певних категорій бранців (зокрема «азовців») – чергова цинічна брехня росії.

● Україна готова до обмінів у будь-який момент, у будь-якому форматі. Обмін «всіх на всіх» – один з пунктів української «Формули миру». За результатом переговорів уже проведено 51 обмін та повернуто з полону 3135 бранців.

● Саме російська сторона чинить перепони активізації процесу обмінів. Її мета – підвищення таким чином напруги в українському суспільстві та дискредитація української влади.

● Використання військовополонених як заручників – це чистий тероризм з боку кремля. До того ж росія поповнює свій «обмінний фонд» за рахунок цивільних, викрадених на ТОТ, що є воєнним злочином за Женевською конвенцією.

● росія не допускає представників МКЧХ до усіх місць утримання полонених, приховує інформацію щодо осіб, які вважаються зниклими безвісти, ігнорує заклики повернути тіла загиблих, зокрема тих, які нібито перебували на борту збитого Іл-76.

Джерело: https://t.me/spravdi/38856

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