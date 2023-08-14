Співвласники Rozetka і "Нової пошти" заявляють про посилення тиску з боку влади

Ставлення влади до бізнесу знову почало погіршуватися і супроводжується посиленням тиску після позитивної динаміки на початку великої війни.

Про це повідомили учасники iforum2023, який відбувся в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

За словами співзасновника Rozetka Владислава Чечоткіна, ситуація є набагато кращою, ніж у часи президента-втікача Віктора Януковича, проте – набагато гірше, ніж до великої війни. Він також додав, що порівнюючи з 2021 роком, тиск посилився.

Чечоткін додав, що податкова служба регулярно перевіряє діяльність компанії, зокрема навіть організованих нею Пунктів незламності.

"У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не будемо сперечатися. Тобто, це якісь мінімальні суми штрафів. Але вони заважають. Але вони перевіряють. Але вони часто зупиняють роботу тощо", – додав Чечоткін.

Він зазначив, що такі постійні перевірки вже стали рутиною.

"Загалом, це вже виглядає, як іде на вулиці дощ - потрібно взяти парасольку і йти на вулицю", – сказав бізнесмен.

Також співвласник компанії експрес-доставки "Нова пошта" Володимир Поперешнюк заявив, що підприємці змогли вільно видихнути у 2022 році, проте ситуація знову почала погіршуватися.

"Підприємці змогли вільно видихнути в березні (2022 року - ред.), коли було скасовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад, до довоєнного часу. Коли владі було страшно і вона розуміла, що все може "накритися", вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно - знову можна ставитися до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти та щипати", - сказав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, вперше за час повномасштабної війни зібрав на зустріч кілька десятків найбільших підприємців країни та представників бізнес-асоціацій.

На зустрічі із президентом представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань.

Джерело: epravda.com.ua

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