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США не бачать ознак застосування РФ ядерної зброї

США не бачать ознак застосування РФ ядерної зброї

США не змінили свою ядерну політику у відповідь на російські заяви про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У нас немає причин коригувати нашу власну ядерну політику. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав він.

Блінкен назвав "іронічним" те, що президент Росії Володимир Путін розміщує російську ядерну зброю в Білорусі, хоча сам виправдовував своє вторгнення в Україну як дію, спрямовану на те, щоб запобігти отриманню Києвом такої зброї.

Він також розкритикував білоруського правителя Олександра Лукашенка за те, що той прийняв зброю від Москви.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13525

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