США продовжать підсилювати українську ППО
Центр стратегічних комунікацій пояснює
США першочергово передадуть ракети Україні, а замовлення інших держав виконають лише після забезпечення припасами української ППО.
▶️ Рішення США про пріоритетне забезпечення ракетами для ЗРК Patriot і NASAMS давно очікуване. Українська дипломатія закликала до цього ще з початку року.
▶️ Це раціональне і прагматичне рішення. Жоден партнер США не зазнає таких масштабних ракетних атак як Україна. Ракети для ППО потрібні передусім Україні – тут і зараз.
▶️ Сучасні ППО рятують життя мирних українців, дають їм можливість працювати на батьківщині, а не шукати порятунку і притулку за кордоном.
▶️ Захищаючи себе, Україна стримує натиск російської воєнної машини спрямованої на Захід. Саме об Україну сточується воєнний потенціал держави-агресора.
▶️ Дякуємо також Румунії та іншим країнам, які вирішили передати Україні ЗРК Patriot.
Джерело: https://t.me/spravdi/39535