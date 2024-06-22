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США продовжать підсилювати українську ППО

США продовжать підсилювати українську ППО

Центр стратегічних комунікацій пояснює

США першочергово передадуть ракети Україні, а замовлення інших держав виконають лише після забезпечення припасами української ППО.

▶️ Рішення США про пріоритетне забезпечення ракетами для ЗРК Patriot і NASAMS давно очікуване. Українська дипломатія закликала до цього ще з початку року.

▶️ Це раціональне і прагматичне рішення. Жоден партнер США не зазнає таких масштабних ракетних атак як Україна. Ракети для ППО потрібні передусім Україні – тут і зараз.

▶️ Сучасні ППО рятують життя мирних українців, дають їм можливість працювати на батьківщині, а не шукати порятунку і притулку за кордоном.

▶️ Захищаючи себе, Україна стримує натиск російської воєнної машини спрямованої на Захід. Саме об Україну сточується воєнний потенціал держави-агресора.

▶️ Дякуємо також Румунії та іншим країнам, які вирішили передати Україні ЗРК Patriot.

Джерело: https://t.me/spravdi/39535

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